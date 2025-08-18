Rohkem infot HAKU

HAKU hind (HAKU)

1 HAKU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
HAKU (HAKU) reaalajas hinnagraafik
HAKU (HAKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.27%

+14.27%

HAKU (HAKU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HAKU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HAKU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +14.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HAKU (HAKU) – turuteave

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

--
----

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

998.76M
998.76M 998.76M

998,758,017.167273
998,758,017.167273 998,758,017.167273

HAKU praegune turukapitalisatsioon on $ 8.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAKU ringlev varu on 998.76M, mille koguvaru on 998758017.167273. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.72K.

HAKU (HAKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HAKU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HAKU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HAKU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HAKU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.02%
60 päeva$ 0+23.85%
90 päeva$ 0--

Mis on HAKU (HAKU)

Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse HAKU (HAKU) allikas

Ametlik veebisait

HAKU hinna ennustus (USD)

Kui palju on HAKU (HAKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAKU (HAKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAKU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HAKU hinna ennustust kohe!

HAKU kohalike valuutade suhtes

HAKU (HAKU) tokenoomika

HAKU (HAKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAKU (HAKU) kohta

Kui palju on HAKU (HAKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAKU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAKU/USD hind?
Praegune hind HAKU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HAKU turukapitalisatsioon?
HAKU turukapitalisatsioon on $ 8.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAKU ringlev varu?
HAKU ringlev varu on 998.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAKU (ATH) hind?
HAKU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HAKU madalaim (ATL) hind?
HAKU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HAKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAKU kauplemismaht on -- USD.
Kas HAKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAKU hinna ennustust.
