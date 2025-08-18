Mis on HAKU (HAKU)

Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAKU (HAKU) kohta Kui palju on HAKU (HAKU) tänapäeval väärt? Reaalajas HAKU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAKU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HAKU turukapitalisatsioon? HAKU turukapitalisatsioon on $ 8.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAKU ringlev varu? HAKU ringlev varu on 998.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAKU (ATH) hind? HAKU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HAKU madalaim (ATL) hind? HAKU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HAKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAKU kauplemismaht on -- USD . Kas HAKU sel aastal kõrgemale ka suundub? HAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAKU hinna ennustust

