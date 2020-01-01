HairyPlotterFTX (FTX) tokenoomika
HairyPlotterFTX (FTX) teave
HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange!
The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it’s time for Hairy Plotter to take reign
No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit!
100% Secure The initial liquidity has been burned
HairyPlotterFTX (FTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage HairyPlotterFTX (FTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
HairyPlotterFTX (FTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
HairyPlotterFTX (FTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FTX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FTX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FTX tokeni tokenoomikat, avastage FTX tokeni reaalajas hinda!
FTX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FTX võiks suunduda? Meie FTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
