HairDAO (HAIR) reaalajas hind on $67.18. Viimase 24 tunni jooksul HAIR kaubeldud madalaim $ 62.46 ja kõrgeim $ 79.92 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 150.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.35.
Lüliajalise tootluse osas on HAIR muutunud -3.35% viimase tunni jooksul, +7.37% 24 tunni vältel +1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HairDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 46.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAIR ringlev varu on 694.92K, mille koguvaru on 1533338.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 103.12M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse HairDAO ja USD hinnamuutus $ +4.61.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HairDAO ja USD hinnamuutus $ +18.9906439400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HairDAO ja USD hinnamuutus $ +56.0694357000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HairDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +4.61
|+7.37%
|30 päeva
|$ +18.9906439400
|+28.27%
|60 päeva
|$ +56.0694357000
|+83.46%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
HairDAO (HAIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.