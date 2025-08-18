Mis on Haedal Staked SUI (HASUI)

haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.

Haedal Staked SUI (HASUI) tokenoomika

Haedal Staked SUI (HASUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HASUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haedal Staked SUI (HASUI) kohta Kui palju on Haedal Staked SUI (HASUI) tänapäeval väärt? Reaalajas HASUI hind USD on 3.8 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HASUI/USD hind? $ 3.8 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HASUI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Haedal Staked SUI turukapitalisatsioon? HASUI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HASUI ringlev varu? HASUI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HASUI (ATH) hind? HASUI saavutab ATH hinna summas 5.6 USD . Mis oli kõigi aegade HASUI madalaim (ATL) hind? HASUI nägi ATL hinda summas 0.480968 USD . Milline on HASUI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HASUI kauplemismaht on -- USD . Kas HASUI sel aastal kõrgemale ka suundub? HASUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HASUI hinna ennustust

