Rohkem infot HASUI

HASUI Hinnainfo

HASUI Ametlik veebisait

HASUI Tokenoomika

HASUI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Haedal Staked SUI logo

Haedal Staked SUI hind (HASUI)

Loendis mitteolevad

1 HASUI/USD reaalajas hind:

$3.8
$3.8$3.8
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Haedal Staked SUI (HASUI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:41:59 (UTC+8)

Haedal Staked SUI (HASUI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.74
$ 3.74$ 3.74
24 h madal
$ 4.13
$ 4.13$ 4.13
24 h kõrge

$ 3.74
$ 3.74$ 3.74

$ 4.13
$ 4.13$ 4.13

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

$ 0.480968
$ 0.480968$ 0.480968

-0.29%

-6.96%

-3.71%

-3.71%

Haedal Staked SUI (HASUI) reaalajas hind on $3.8. Viimase 24 tunni jooksul HASUI kaubeldud madalaim $ 3.74 ja kõrgeim $ 4.13 näitab aktiivset turu volatiivsust. HASUIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.6 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.480968.

Lüliajalise tootluse osas on HASUI muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -6.96% 24 tunni vältel -3.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Haedal Staked SUI (HASUI) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 169.42M
$ 169.42M$ 169.42M

0.00
0.00 0.00

44,899,637.42092796
44,899,637.42092796 44,899,637.42092796

Haedal Staked SUI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HASUI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 44899637.42092796. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.42M.

Haedal Staked SUI (HASUI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Haedal Staked SUI ja USD hinnamuutus $ -0.284103102347892.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Haedal Staked SUI ja USD hinnamuutus $ -0.2196909200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Haedal Staked SUI ja USD hinnamuutus $ +1.0647098400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Haedal Staked SUI ja USD hinnamuutus $ -0.239405404545559.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.284103102347892-6.96%
30 päeva$ -0.2196909200-5.78%
60 päeva$ +1.0647098400+28.02%
90 päeva$ -0.239405404545559-5.92%

Mis on Haedal Staked SUI (HASUI)

haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Haedal Staked SUI (HASUI) allikas

Ametlik veebisait

Haedal Staked SUI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Haedal Staked SUI (HASUI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Haedal Staked SUI (HASUI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Haedal Staked SUI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Haedal Staked SUI hinna ennustust kohe!

HASUI kohalike valuutade suhtes

Haedal Staked SUI (HASUI) tokenoomika

Haedal Staked SUI (HASUI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HASUI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Haedal Staked SUI (HASUI) kohta

Kui palju on Haedal Staked SUI (HASUI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HASUI hind USD on 3.8 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HASUI/USD hind?
Praegune hind HASUI/USD on $ 3.8. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Haedal Staked SUI turukapitalisatsioon?
HASUI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HASUI ringlev varu?
HASUI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HASUI (ATH) hind?
HASUI saavutab ATH hinna summas 5.6 USD.
Mis oli kõigi aegade HASUI madalaim (ATL) hind?
HASUI nägi ATL hinda summas 0.480968 USD.
Milline on HASUI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HASUI kauplemismaht on -- USD.
Kas HASUI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HASUI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HASUI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:41:59 (UTC+8)

Haedal Staked SUI (HASUI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.