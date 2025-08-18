Mis on HACK ($HACK)

Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HACK ($HACK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

HACK ($HACK) tokenoomika

HACK ($HACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HACK ($HACK) kohta Kui palju on HACK ($HACK) tänapäeval väärt? Reaalajas $HACK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $HACK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $HACK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HACK turukapitalisatsioon? $HACK turukapitalisatsioon on $ 4.98K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $HACK ringlev varu? $HACK ringlev varu on 888.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HACK (ATH) hind? $HACK saavutab ATH hinna summas 0.00268146 USD . Mis oli kõigi aegade $HACK madalaim (ATL) hind? $HACK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $HACK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $HACK kauplemismaht on -- USD . Kas $HACK sel aastal kõrgemale ka suundub? $HACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HACK hinna ennustust

