HACK logo

HACK hind ($HACK)

Loendis mitteolevad

1 $HACK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HACK ($HACK) reaalajas hinnagraafik
HACK ($HACK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00268146
$ 0.00268146$ 0.00268146

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

HACK ($HACK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $HACK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $HACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00268146 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $HACK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HACK ($HACK) – turuteave

$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K

--
----

$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K

888.88M
888.88M 888.88M

888,880,000.0
888,880,000.0 888,880,000.0

HACK praegune turukapitalisatsioon on $ 4.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $HACK ringlev varu on 888.88M, mille koguvaru on 888880000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.98K.

HACK ($HACK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HACK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HACK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HACK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HACK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-14.68%
60 päeva$ 0-16.35%
90 päeva$ 0--

Mis on HACK ($HACK)

Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HACK ($HACK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

HACK hinna ennustus (USD)

Kui palju on HACK ($HACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HACK ($HACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HACK hinna ennustust kohe!

$HACK kohalike valuutade suhtes

HACK ($HACK) tokenoomika

HACK ($HACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HACK ($HACK) kohta

Kui palju on HACK ($HACK) tänapäeval väärt?
Reaalajas $HACK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $HACK/USD hind?
Praegune hind $HACK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HACK turukapitalisatsioon?
$HACK turukapitalisatsioon on $ 4.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $HACK ringlev varu?
$HACK ringlev varu on 888.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HACK (ATH) hind?
$HACK saavutab ATH hinna summas 0.00268146 USD.
Mis oli kõigi aegade $HACK madalaim (ATL) hind?
$HACK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $HACK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $HACK kauplemismaht on -- USD.
Kas $HACK sel aastal kõrgemale ka suundub?
$HACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HACK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.