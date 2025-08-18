Mis on HachikoSolana (HACHI)

Hachikō's new Donation Platform is focusing on Generational Wealth while giving back to doggos in need in a sustainable and entertaining way! We are 100% Community Owned and Operated Focused on Transparency, Sustainability & Giving Back! We are partnering with Non-Profit Organizations & Animal Shelters around the World to help assist them with their costs. We are currently developing a Web3 game, TamaHachi™ which will incorporate exclusive NFTs that will directly benefit the organization's animals that you wish to sponsor.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HachikoSolana (HACHI) kohta Kui palju on HachikoSolana (HACHI) tänapäeval väärt? Reaalajas HACHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HACHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HACHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HachikoSolana turukapitalisatsioon? HACHI turukapitalisatsioon on $ 17.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HACHI ringlev varu? HACHI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HACHI (ATH) hind? HACHI saavutab ATH hinna summas 0.01013224 USD . Mis oli kõigi aegade HACHI madalaim (ATL) hind? HACHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HACHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HACHI kauplemismaht on -- USD . Kas HACHI sel aastal kõrgemale ka suundub? HACHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HACHI hinna ennustust

