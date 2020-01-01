Hachiko Sol (HACHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hachiko Sol (HACHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hachiko Sol (HACHI) teave Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Ametlik veebisait: https://www.hachiko-token.com Ostke HACHI kohe!

Hachiko Sol (HACHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hachiko Sol (HACHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.12K $ 59.12K $ 59.12K Koguvaru: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Ringlev varu: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.12K $ 59.12K $ 59.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Hachiko Sol (HACHI) hinna kohta

Hachiko Sol (HACHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hachiko Sol (HACHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HACHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HACHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HACHI tokeni tokenoomikat, avastage HACHI tokeni reaalajas hinda!

HACHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HACHI võiks suunduda? Meie HACHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HACHI tokeni hinna ennustust kohe!

