Hachiko Inu logo

Hachiko Inu hind (HACHI)

Loendis mitteolevad

1 HACHI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Hachiko Inu (HACHI) reaalajas hinnagraafik
Hachiko Inu (HACHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.71%

+9.71%

Hachiko Inu (HACHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HACHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HACHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HACHI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hachiko Inu (HACHI) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

0.00
0.00 0.00

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Hachiko Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. HACHI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.39K.

Hachiko Inu (HACHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hachiko Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hachiko Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hachiko Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hachiko Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+50.10%
60 päeva$ 0+75.65%
90 päeva$ 0--

Mis on Hachiko Inu (HACHI)

Inspired by the legendary tale of Hachiko, the Akita dog who faithfully waited for his owner for nearly ten years. Hachiko's incredible story, where he waited at Shibuya Station almost 3600 days after his owner's passing, made him recognized as the most loyal dog known to man.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hachiko Inu (HACHI) allikas

Ametlik veebisait

Hachiko Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hachiko Inu (HACHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hachiko Inu (HACHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hachiko Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hachiko Inu hinna ennustust kohe!

HACHI kohalike valuutade suhtes

Hachiko Inu (HACHI) tokenoomika

Hachiko Inu (HACHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HACHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hachiko Inu (HACHI) kohta

Kui palju on Hachiko Inu (HACHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HACHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HACHI/USD hind?
Praegune hind HACHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hachiko Inu turukapitalisatsioon?
HACHI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HACHI ringlev varu?
HACHI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HACHI (ATH) hind?
HACHI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HACHI madalaim (ATL) hind?
HACHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HACHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HACHI kauplemismaht on -- USD.
Kas HACHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HACHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HACHI hinna ennustust.
Hachiko Inu (HACHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.