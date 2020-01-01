Hacash (HAC) tokenoomika
Hacash (HAC) teave
Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management.
Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.
Hacash (HAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Hacash (HAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Hacash (HAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Hacash (HAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate HAC tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
HAC tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate HAC tokeni tokenoomikat, avastage HAC tokeni reaalajas hinda!
HAC – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu HAC võiks suunduda? Meie HAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.