Hacash Diamond (HACD) reaalajas hind on $12.14. Viimase 24 tunni jooksul HACD kaubeldud madalaim $ 12.03 ja kõrgeim $ 13.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. HACDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 802.49 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 5.89.
Lüliajalise tootluse osas on HACD muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -7.25% 24 tunni vältel -11.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hacash Diamond praegune turukapitalisatsioon on $ 1.42M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HACD ringlev varu on 116.58K, mille koguvaru on 116583.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.42M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hacash Diamond ja USD hinnamuutus $ -0.94991738209958.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hacash Diamond ja USD hinnamuutus $ +1.8662822000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hacash Diamond ja USD hinnamuutus $ -3.3914911000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hacash Diamond ja USD hinnamuutus $ -2.82995891131314.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.94991738209958
|-7.25%
|30 päeva
|$ +1.8662822000
|+15.37%
|60 päeva
|$ -3.3914911000
|-27.93%
|90 päeva
|$ -2.82995891131314
|-18.90%
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
Hacash Diamond (HACD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HACD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.