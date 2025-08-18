Rohkem infot HAC

Hacash hind (HAC)

$0.508396
+2.50%1D
Hacash (HAC) reaalajas hinnagraafik
Hacash (HAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.495156
24 h madal
$ 0.595906
24 h kõrge

$ 0.495156
$ 0.595906
$ 46.68
$ 0.308666
-0.52%

+2.46%

+5.38%

+5.38%

Hacash (HAC) reaalajas hind on $0.508153. Viimase 24 tunni jooksul HAC kaubeldud madalaim $ 0.495156 ja kõrgeim $ 0.595906 näitab aktiivset turu volatiivsust. HACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.308666.

Lüliajalise tootluse osas on HAC muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, +2.46% 24 tunni vältel +5.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hacash (HAC) – turuteave

$ 746.76K
--
$ 746.95K
1.47M
1,469,237.64937908
Hacash praegune turukapitalisatsioon on $ 746.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAC ringlev varu on 1.47M, mille koguvaru on 1469237.64937908. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 746.95K.

Hacash (HAC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Hacash ja USD hinnamuutus $ +0.01221389.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hacash ja USD hinnamuutus $ -0.0534388939.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hacash ja USD hinnamuutus $ -0.1095317693.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hacash ja USD hinnamuutus $ -0.2443201619094269.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01221389+2.46%
30 päeva$ -0.0534388939-10.51%
60 päeva$ -0.1095317693-21.55%
90 päeva$ -0.2443201619094269-32.46%

Mis on Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

Üksuse Hacash (HAC) allikas

Hacash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hacash (HAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hacash (HAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hacash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hacash hinna ennustust kohe!

HAC kohalike valuutade suhtes

Hacash (HAC) tokenoomika

Hacash (HAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hacash (HAC) kohta

Kui palju on Hacash (HAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAC hind USD on 0.508153 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAC/USD hind?
Praegune hind HAC/USD on $ 0.508153. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hacash turukapitalisatsioon?
HAC turukapitalisatsioon on $ 746.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAC ringlev varu?
HAC ringlev varu on 1.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAC (ATH) hind?
HAC saavutab ATH hinna summas 46.68 USD.
Mis oli kõigi aegade HAC madalaim (ATL) hind?
HAC nägi ATL hinda summas 0.308666 USD.
Milline on HAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAC kauplemismaht on -- USD.
Kas HAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAC hinna ennustust.
