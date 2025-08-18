Mis on Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hacash (HAC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Hacash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hacash (HAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hacash (HAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hacash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hacash hinna ennustust kohe!

HAC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hacash (HAC) tokenoomika

Hacash (HAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hacash (HAC) kohta Kui palju on Hacash (HAC) tänapäeval väärt? Reaalajas HAC hind USD on 0.508153 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAC/USD hind? $ 0.508153 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hacash turukapitalisatsioon? HAC turukapitalisatsioon on $ 746.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAC ringlev varu? HAC ringlev varu on 1.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAC (ATH) hind? HAC saavutab ATH hinna summas 46.68 USD . Mis oli kõigi aegade HAC madalaim (ATL) hind? HAC nägi ATL hinda summas 0.308666 USD . Milline on HAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAC kauplemismaht on -- USD . Kas HAC sel aastal kõrgemale ka suundub? HAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAC hinna ennustust

Hacash (HAC) Olulised valdkonna uudised