Rohkem infot HABI

HABI Hinnainfo

HABI Ametlik veebisait

HABI Tokenoomika

HABI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Habi logo

Habi hind (HABI)

Loendis mitteolevad

1 HABI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Habi (HABI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:41:25 (UTC+8)

Habi (HABI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+4.95%

+4.95%

Habi (HABI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HABI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HABIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HABI muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Habi (HABI) – turuteave

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

--
----

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

990.94M
990.94M 990.94M

990,936,372.136956
990,936,372.136956 990,936,372.136956

Habi praegune turukapitalisatsioon on $ 12.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HABI ringlev varu on 990.94M, mille koguvaru on 990936372.136956. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.13K.

Habi (HABI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Habi ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Habi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Habi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Habi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0+13.15%
60 päeva$ 0+29.45%
90 päeva$ 0--

Mis on Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Habi (HABI) allikas

Ametlik veebisait

Habi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Habi (HABI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Habi (HABI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Habi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Habi hinna ennustust kohe!

HABI kohalike valuutade suhtes

Habi (HABI) tokenoomika

Habi (HABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Habi (HABI) kohta

Kui palju on Habi (HABI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HABI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HABI/USD hind?
Praegune hind HABI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Habi turukapitalisatsioon?
HABI turukapitalisatsioon on $ 12.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HABI ringlev varu?
HABI ringlev varu on 990.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HABI (ATH) hind?
HABI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HABI madalaim (ATL) hind?
HABI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HABI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HABI kauplemismaht on -- USD.
Kas HABI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HABI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:41:25 (UTC+8)

Habi (HABI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.