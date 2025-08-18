Mis on Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

Habi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Habi (HABI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Habi (HABI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Habi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Habi (HABI) tokenoomika

Habi (HABI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HABI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Habi (HABI) kohta Kui palju on Habi (HABI) tänapäeval väärt? Reaalajas HABI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HABI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HABI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Habi turukapitalisatsioon? HABI turukapitalisatsioon on $ 12.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HABI ringlev varu? HABI ringlev varu on 990.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HABI (ATH) hind? HABI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HABI madalaim (ATL) hind? HABI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HABI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HABI kauplemismaht on -- USD . Kas HABI sel aastal kõrgemale ka suundub? HABI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HABI hinna ennustust

