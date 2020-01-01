H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) teave Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/14604

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 260.67K $ 260.67K $ 260.67K Koguvaru: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Ringlev varu: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 260.67K $ 260.67K $ 260.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02680961 $ 0.02680961 $ 0.02680961 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002632 $ 0.0002632 $ 0.0002632 Lisateave H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) hinna kohta

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate H4CK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: H4CK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate H4CK tokeni tokenoomikat, avastage H4CK tokeni reaalajas hinda!

H4CK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu H4CK võiks suunduda? Meie H4CK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake H4CK tokeni hinna ennustust kohe!

