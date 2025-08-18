Rohkem infot H2W6GM6JZ

H2W6GM6JZ Hinnainfo

H2W6GM6JZ Ametlik veebisait

H2W6GM6JZ Tokenoomika

H2W6GM6JZ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

h2w6gm6jz logo

h2w6gm6jz hind (H2W6GM6JZ)

Loendis mitteolevad

1 H2W6GM6JZ/USD reaalajas hind:

--
----
+0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:59:17 (UTC+8)

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02401265
$ 0.02401265$ 0.02401265

$ 0
$ 0$ 0

+1.66%

+0.95%

-5.49%

-5.49%

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul H2W6GM6JZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. H2W6GM6JZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02401265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on H2W6GM6JZ muutunud +1.66% viimase tunni jooksul, +0.95% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) – turuteave

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

--
----

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

918.55M
918.55M 918.55M

918,548,656.341668
918,548,656.341668 918,548,656.341668

h2w6gm6jz praegune turukapitalisatsioon on $ 30.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. H2W6GM6JZ ringlev varu on 918.55M, mille koguvaru on 918548656.341668. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.11K.

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse h2w6gm6jz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse h2w6gm6jz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse h2w6gm6jz ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse h2w6gm6jz ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.95%
30 päeva$ 0-9.25%
60 päeva$ 0+0.87%
90 päeva$ 0--

Mis on h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) allikas

Ametlik veebisait

h2w6gm6jz hinna ennustus (USD)

Kui palju on h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida h2w6gm6jz nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake h2w6gm6jz hinna ennustust kohe!

H2W6GM6JZ kohalike valuutade suhtes

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) tokenoomika

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet H2W6GM6JZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) kohta

Kui palju on h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas H2W6GM6JZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune H2W6GM6JZ/USD hind?
Praegune hind H2W6GM6JZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on h2w6gm6jz turukapitalisatsioon?
H2W6GM6JZ turukapitalisatsioon on $ 30.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on H2W6GM6JZ ringlev varu?
H2W6GM6JZ ringlev varu on 918.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim H2W6GM6JZ (ATH) hind?
H2W6GM6JZ saavutab ATH hinna summas 0.02401265 USD.
Mis oli kõigi aegade H2W6GM6JZ madalaim (ATL) hind?
H2W6GM6JZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on H2W6GM6JZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine H2W6GM6JZ kauplemismaht on -- USD.
Kas H2W6GM6JZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
H2W6GM6JZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake H2W6GM6JZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:59:17 (UTC+8)

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.