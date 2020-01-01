H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi H1DR4 by Virtuals (H1DR4) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) teave What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Ametlik veebisait: https://www.h1dr4.dev/ Valge raamat: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Ostke H1DR4 kohe!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage H1DR4 by Virtuals (H1DR4) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 532.19K $ 532.19K $ 532.19K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 532.19K $ 532.19K $ 532.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053218 $ 0.00053218 $ 0.00053218 Lisateave H1DR4 by Virtuals (H1DR4) hinna kohta

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate H1DR4 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: H1DR4 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate H1DR4 tokeni tokenoomikat, avastage H1DR4 tokeni reaalajas hinda!

H1DR4 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu H1DR4 võiks suunduda? Meie H1DR4 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake H1DR4 tokeni hinna ennustust kohe!

