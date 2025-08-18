Rohkem infot H1DR4

H1DR4 Hinnainfo

H1DR4 Valge raamat

H1DR4 Ametlik veebisait

H1DR4 Tokenoomika

H1DR4 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

H1DR4 by Virtuals logo

H1DR4 by Virtuals hind (H1DR4)

Loendis mitteolevad

1 H1DR4/USD reaalajas hind:

$0.00049288
$0.00049288$0.00049288
-44.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
H1DR4 by Virtuals (H1DR4) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:59:00 (UTC+8)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01014832
$ 0.01014832$ 0.01014832

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-44.29%

+21.74%

+21.74%

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul H1DR4 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. H1DR4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01014832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on H1DR4 muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -44.29% 24 tunni vältel +21.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) – turuteave

$ 489.60K
$ 489.60K$ 489.60K

--
----

$ 489.60K
$ 489.60K$ 489.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

H1DR4 by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 489.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. H1DR4 ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 489.60K.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse H1DR4 by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.000391971582809133.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse H1DR4 by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse H1DR4 by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse H1DR4 by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000391971582809133-44.29%
30 päeva$ 0+57.15%
60 päeva$ 0-38.21%
90 päeva$ 0--

Mis on H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse H1DR4 by Virtuals (H1DR4) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

H1DR4 by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on H1DR4 by Virtuals (H1DR4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie H1DR4 by Virtuals (H1DR4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida H1DR4 by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake H1DR4 by Virtuals hinna ennustust kohe!

H1DR4 kohalike valuutade suhtes

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet H1DR4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse H1DR4 by Virtuals (H1DR4) kohta

Kui palju on H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tänapäeval väärt?
Reaalajas H1DR4 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune H1DR4/USD hind?
Praegune hind H1DR4/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on H1DR4 by Virtuals turukapitalisatsioon?
H1DR4 turukapitalisatsioon on $ 489.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on H1DR4 ringlev varu?
H1DR4 ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim H1DR4 (ATH) hind?
H1DR4 saavutab ATH hinna summas 0.01014832 USD.
Mis oli kõigi aegade H1DR4 madalaim (ATL) hind?
H1DR4 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on H1DR4 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine H1DR4 kauplemismaht on -- USD.
Kas H1DR4 sel aastal kõrgemale ka suundub?
H1DR4 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake H1DR4 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:59:00 (UTC+8)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.