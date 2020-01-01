Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gyroscope GYD (GYD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gyroscope GYD (GYD) teave GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Ametlik veebisait: https://gyro.finance/ Ostke GYD kohe!

Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gyroscope GYD (GYD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M Koguvaru: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Ringlev varu: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Kõigi aegade madalaim: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Praegune hind: $ 0.999616 $ 0.999616 $ 0.999616 Lisateave Gyroscope GYD (GYD) hinna kohta

Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GYD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GYD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GYD tokeni tokenoomikat, avastage GYD tokeni reaalajas hinda!

