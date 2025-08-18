Rohkem infot GYD

Gyroscope GYD logo

Gyroscope GYD hind (GYD)

Loendis mitteolevad

1 GYD/USD reaalajas hind:

$0.999784
0.00%1D
USD
Gyroscope GYD (GYD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:23:49 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.995915
24 h madal
$ 1.002
24 h kõrge

$ 0.995915
$ 1.002
$ 1.049
$ 0.961033
-0.07%

-0.01%

-0.10%

-0.10%

Gyroscope GYD (GYD) reaalajas hind on $0.999754. Viimase 24 tunni jooksul GYD kaubeldud madalaim $ 0.995915 ja kõrgeim $ 1.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. GYDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.961033.

Lüliajalise tootluse osas on GYD muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gyroscope GYD (GYD) – turuteave

$ 24.20M
--
$ 24.20M
24.21M
24,208,960.0029494
Gyroscope GYD praegune turukapitalisatsioon on $ 24.20M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GYD ringlev varu on 24.21M, mille koguvaru on 24208960.0029494. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.20M.

Gyroscope GYD (GYD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gyroscope GYD ja USD hinnamuutus $ -0.0001334006024688.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gyroscope GYD ja USD hinnamuutus $ -0.0000803802.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gyroscope GYD ja USD hinnamuutus $ +0.0005233712.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gyroscope GYD ja USD hinnamuutus $ +0.000013780419143.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001334006024688-0.01%
30 päeva$ -0.0000803802-0.00%
60 päeva$ +0.0005233712+0.05%
90 päeva$ +0.000013780419143+0.00%

Mis on Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gyroscope GYD (GYD) allikas

Ametlik veebisait

Gyroscope GYD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gyroscope GYD (GYD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gyroscope GYD (GYD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gyroscope GYD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gyroscope GYD hinna ennustust kohe!

GYD kohalike valuutade suhtes

Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika

Gyroscope GYD (GYD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GYD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gyroscope GYD (GYD) kohta

Kui palju on Gyroscope GYD (GYD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GYD hind USD on 0.999754 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GYD/USD hind?
Praegune hind GYD/USD on $ 0.999754. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gyroscope GYD turukapitalisatsioon?
GYD turukapitalisatsioon on $ 24.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GYD ringlev varu?
GYD ringlev varu on 24.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GYD (ATH) hind?
GYD saavutab ATH hinna summas 1.049 USD.
Mis oli kõigi aegade GYD madalaim (ATL) hind?
GYD nägi ATL hinda summas 0.961033 USD.
Milline on GYD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GYD kauplemismaht on -- USD.
Kas GYD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GYD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GYD hinna ennustust.
Gyroscope GYD (GYD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

