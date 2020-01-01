Gyoza (GYOZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gyoza (GYOZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gyoza (GYOZA) teave GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Ametlik veebisait: https://gyoza.wtf/ Valge raamat: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Ostke GYOZA kohe!

Gyoza (GYOZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gyoza (GYOZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 476.87K $ 476.87K $ 476.87K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 483.22K $ 483.22K $ 483.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00048322 $ 0.00048322 $ 0.00048322 Lisateave Gyoza (GYOZA) hinna kohta

Gyoza (GYOZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gyoza (GYOZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GYOZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GYOZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GYOZA tokeni tokenoomikat, avastage GYOZA tokeni reaalajas hinda!

GYOZA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GYOZA võiks suunduda? Meie GYOZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GYOZA tokeni hinna ennustust kohe!

