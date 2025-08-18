Rohkem infot GYEN

GYEN Hinnainfo

GYEN Ametlik veebisait

GYEN Tokenoomika

GYEN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GYEN logo

GYEN hind (GYEN)

Loendis mitteolevad

1 GYEN/USD reaalajas hind:

$0.00588554
$0.00588554$0.00588554
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GYEN (GYEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:25:57 (UTC+8)

GYEN (GYEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00550894
$ 0.00550894$ 0.00550894
24 h madal
$ 0.00595777
$ 0.00595777$ 0.00595777
24 h kõrge

$ 0.00550894
$ 0.00550894$ 0.00550894

$ 0.00595777
$ 0.00595777$ 0.00595777

$ 0.060753
$ 0.060753$ 0.060753

$ 0.0022112
$ 0.0022112$ 0.0022112

+0.00%

-1.17%

+7.61%

+7.61%

GYEN (GYEN) reaalajas hind on $0.00588495. Viimase 24 tunni jooksul GYEN kaubeldud madalaim $ 0.00550894 ja kõrgeim $ 0.00595777 näitab aktiivset turu volatiivsust. GYENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.060753 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0022112.

Lüliajalise tootluse osas on GYEN muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel +7.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GYEN (GYEN) – turuteave

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

1.09B
1.09B 1.09B

1,088,035,512.541086
1,088,035,512.541086 1,088,035,512.541086

GYEN praegune turukapitalisatsioon on $ 6.40M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GYEN ringlev varu on 1.09B, mille koguvaru on 1088035512.541086. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.40M.

GYEN (GYEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GYEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GYEN ja USD hinnamuutus $ +0.0007390249.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GYEN ja USD hinnamuutus $ +0.0004185294.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GYEN ja USD hinnamuutus $ +0.000812669558430525.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.17%
30 päeva$ +0.0007390249+12.56%
60 päeva$ +0.0004185294+7.11%
90 päeva$ +0.000812669558430525+16.02%

Mis on GYEN (GYEN)

The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GYEN (GYEN) allikas

Ametlik veebisait

GYEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on GYEN (GYEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GYEN (GYEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GYEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GYEN hinna ennustust kohe!

GYEN kohalike valuutade suhtes

GYEN (GYEN) tokenoomika

GYEN (GYEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GYEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GYEN (GYEN) kohta

Kui palju on GYEN (GYEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas GYEN hind USD on 0.00588495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GYEN/USD hind?
Praegune hind GYEN/USD on $ 0.00588495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GYEN turukapitalisatsioon?
GYEN turukapitalisatsioon on $ 6.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GYEN ringlev varu?
GYEN ringlev varu on 1.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GYEN (ATH) hind?
GYEN saavutab ATH hinna summas 0.060753 USD.
Mis oli kõigi aegade GYEN madalaim (ATL) hind?
GYEN nägi ATL hinda summas 0.0022112 USD.
Milline on GYEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GYEN kauplemismaht on -- USD.
Kas GYEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
GYEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GYEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:25:57 (UTC+8)

GYEN (GYEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.