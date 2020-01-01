Guufy (GUUFY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Guufy (GUUFY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Guufy (GUUFY) teave $GUUFY is on a mission to unite the world, no matter where you're from, your culture, color, or religion. Ametlik veebisait: https://guufy.vip/ Ostke GUUFY kohe!

Guufy (GUUFY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guufy (GUUFY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K Koguvaru: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B Ringlev varu: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Guufy (GUUFY) hinna kohta

Guufy (GUUFY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guufy (GUUFY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUUFY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUUFY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUUFY tokeni tokenoomikat, avastage GUUFY tokeni reaalajas hinda!

GUUFY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUUFY võiks suunduda? Meie GUUFY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUUFY tokeni hinna ennustust kohe!

