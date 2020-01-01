Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gunstar Metaverse (GSTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gunstar Metaverse (GSTS) teave What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest. Ametlik veebisait: https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gunstar Metaverse (GSTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.49K $ 71.49K $ 71.49K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.09K $ 85.09K $ 85.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021271 $ 0.00021271 $ 0.00021271 Lisateave Gunstar Metaverse (GSTS) hinna kohta

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GSTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GSTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GSTS tokeni tokenoomikat, avastage GSTS tokeni reaalajas hinda!

