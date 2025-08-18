Rohkem infot GSTS

Gunstar Metaverse logo

Gunstar Metaverse hind (GSTS)

Loendis mitteolevad

1 GSTS/USD reaalajas hind:

$0.00022223
$0.00022223$0.00022223
0.00%1D
mexc
USD
Gunstar Metaverse (GSTS) reaalajas hinnagraafik
Gunstar Metaverse (GSTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00019939
$ 0.00019939$ 0.00019939

--

--

-0.94%

-0.94%

Gunstar Metaverse (GSTS) reaalajas hind on $0.00022223. Viimase 24 tunni jooksul GSTS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GSTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.49 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019939.

Lüliajalise tootluse osas on GSTS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gunstar Metaverse (GSTS) – turuteave

$ 74.69K
$ 74.69K$ 74.69K

--
----

$ 88.89K
$ 88.89K$ 88.89K

336.09M
336.09M 336.09M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Gunstar Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 74.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GSTS ringlev varu on 336.09M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.89K.

Gunstar Metaverse (GSTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gunstar Metaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gunstar Metaverse ja USD hinnamuutus $ -0.0000345061.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gunstar Metaverse ja USD hinnamuutus $ -0.0000821904.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gunstar Metaverse ja USD hinnamuutus $ -0.0004542255753647481.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000345061-15.52%
60 päeva$ -0.0000821904-36.98%
90 päeva$ -0.0004542255753647481-67.14%

Mis on Gunstar Metaverse (GSTS)

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."

Gunstar Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gunstar Metaverse (GSTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gunstar Metaverse (GSTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gunstar Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gunstar Metaverse hinna ennustust kohe!

GSTS kohalike valuutade suhtes

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GSTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gunstar Metaverse (GSTS) kohta

Kui palju on Gunstar Metaverse (GSTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GSTS hind USD on 0.00022223 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GSTS/USD hind?
Praegune hind GSTS/USD on $ 0.00022223. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gunstar Metaverse turukapitalisatsioon?
GSTS turukapitalisatsioon on $ 74.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GSTS ringlev varu?
GSTS ringlev varu on 336.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GSTS (ATH) hind?
GSTS saavutab ATH hinna summas 1.49 USD.
Mis oli kõigi aegade GSTS madalaim (ATL) hind?
GSTS nägi ATL hinda summas 0.00019939 USD.
Milline on GSTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GSTS kauplemismaht on -- USD.
Kas GSTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GSTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GSTS hinna ennustust.
