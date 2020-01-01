Gun Game (GG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gun Game (GG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gun Game (GG) teave Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Ametlik veebisait: https://gungame.tech/ Valge raamat: https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf Ostke GG kohe!

Gun Game (GG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gun Game (GG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Koguvaru: $ 88.41M $ 88.41M $ 88.41M Ringlev varu: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.55K $ 54.55K $ 54.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02990797 $ 0.02990797 $ 0.02990797 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061467 $ 0.00061467 $ 0.00061467 Lisateave Gun Game (GG) hinna kohta

Gun Game (GG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gun Game (GG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GG tokeni tokenoomikat, avastage GG tokeni reaalajas hinda!

GG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GG võiks suunduda? Meie GG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GG tokeni hinna ennustust kohe!

