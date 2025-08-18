Mis on Gun Game (GG)

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

Üksuse Gun Game (GG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gun Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gun Game (GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gun Game (GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gun Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gun Game hinna ennustust kohe!

GG kohalike valuutade suhtes

Gun Game (GG) tokenoomika

Gun Game (GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gun Game (GG) kohta Kui palju on Gun Game (GG) tänapäeval väärt? Reaalajas GG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gun Game turukapitalisatsioon? GG turukapitalisatsioon on $ 58.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GG ringlev varu? GG ringlev varu on 68.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GG (ATH) hind? GG saavutab ATH hinna summas 0.02990797 USD . Mis oli kõigi aegade GG madalaim (ATL) hind? GG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GG kauplemismaht on -- USD . Kas GG sel aastal kõrgemale ka suundub? GG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GG hinna ennustust

