Rohkem infot GG

GG Hinnainfo

GG Valge raamat

GG Ametlik veebisait

GG Tokenoomika

GG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gun Game logo

Gun Game hind (GG)

Loendis mitteolevad

1 GG/USD reaalajas hind:

$0.00086019
$0.00086019$0.00086019
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gun Game (GG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:29:01 (UTC+8)

Gun Game (GG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02990797
$ 0.02990797$ 0.02990797

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-4.87%

-7.55%

-7.55%

Gun Game (GG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02990797 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GG muutunud +0.97% viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel -7.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gun Game (GG) – turuteave

$ 58.65K
$ 58.65K$ 58.65K

--
----

$ 76.05K
$ 76.05K$ 76.05K

68.18M
68.18M 68.18M

88,406,368.94
88,406,368.94 88,406,368.94

Gun Game praegune turukapitalisatsioon on $ 58.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GG ringlev varu on 68.18M, mille koguvaru on 88406368.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.05K.

Gun Game (GG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gun Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gun Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gun Game ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gun Game ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.87%
30 päeva$ 0-40.52%
60 päeva$ 0-12.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Gun Game (GG)

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gun Game (GG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Gun Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gun Game (GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gun Game (GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gun Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gun Game hinna ennustust kohe!

GG kohalike valuutade suhtes

Gun Game (GG) tokenoomika

Gun Game (GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gun Game (GG) kohta

Kui palju on Gun Game (GG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GG/USD hind?
Praegune hind GG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gun Game turukapitalisatsioon?
GG turukapitalisatsioon on $ 58.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GG ringlev varu?
GG ringlev varu on 68.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GG (ATH) hind?
GG saavutab ATH hinna summas 0.02990797 USD.
Mis oli kõigi aegade GG madalaim (ATL) hind?
GG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GG kauplemismaht on -- USD.
Kas GG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:29:01 (UTC+8)

Gun Game (GG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.