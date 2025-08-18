Mis on Guild of Heroes (GOH)

Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.

Üksuse Guild of Heroes (GOH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guild of Heroes (GOH) kohta Kui palju on Guild of Heroes (GOH) tänapäeval väärt? Reaalajas GOH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Guild of Heroes turukapitalisatsioon? GOH turukapitalisatsioon on $ 4.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOH ringlev varu? GOH ringlev varu on 649.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOH (ATH) hind? GOH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GOH madalaim (ATL) hind? GOH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOH kauplemismaht on -- USD . Kas GOH sel aastal kõrgemale ka suundub? GOH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOH hinna ennustust

