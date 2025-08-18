Mis on gugu (GUGU)

Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gugu (GUGU) kohta Kui palju on gugu (GUGU) tänapäeval väärt? Reaalajas GUGU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUGU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUGU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on gugu turukapitalisatsioon? GUGU turukapitalisatsioon on $ 8.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUGU ringlev varu? GUGU ringlev varu on 999.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUGU (ATH) hind? GUGU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GUGU madalaim (ATL) hind? GUGU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GUGU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUGU kauplemismaht on -- USD . Kas GUGU sel aastal kõrgemale ka suundub? GUGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUGU hinna ennustust

