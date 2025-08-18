Rohkem infot GUGU

GUGU Hinnainfo

GUGU Ametlik veebisait

GUGU Tokenoomika

GUGU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

gugu logo

gugu hind (GUGU)

Loendis mitteolevad

1 GUGU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
gugu (GUGU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:56 (UTC+8)

gugu (GUGU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

gugu (GUGU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUGU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUGU muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

gugu (GUGU) – turuteave

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

999.34M
999.34M 999.34M

999,336,169.957146
999,336,169.957146 999,336,169.957146

gugu praegune turukapitalisatsioon on $ 8.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUGU ringlev varu on 999.34M, mille koguvaru on 999336169.957146. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.99K.

gugu (GUGU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse gugu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse gugu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse gugu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse gugu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+8.61%
60 päeva$ 0-2.03%
90 päeva$ 0--

Mis on gugu (GUGU)

Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse gugu (GUGU) allikas

Ametlik veebisait

gugu hinna ennustus (USD)

Kui palju on gugu (GUGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie gugu (GUGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida gugu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake gugu hinna ennustust kohe!

GUGU kohalike valuutade suhtes

gugu (GUGU) tokenoomika

gugu (GUGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gugu (GUGU) kohta

Kui palju on gugu (GUGU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUGU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUGU/USD hind?
Praegune hind GUGU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on gugu turukapitalisatsioon?
GUGU turukapitalisatsioon on $ 8.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUGU ringlev varu?
GUGU ringlev varu on 999.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUGU (ATH) hind?
GUGU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GUGU madalaim (ATL) hind?
GUGU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUGU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUGU kauplemismaht on -- USD.
Kas GUGU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUGU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:56 (UTC+8)

gugu (GUGU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.