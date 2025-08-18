Mis on GuessIT (GUESS)

GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GuessIT (GUESS) allikas Ametlik veebisait

GuessIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on GuessIT (GUESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GuessIT (GUESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GuessIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GuessIT hinna ennustust kohe!

GUESS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

GuessIT (GUESS) tokenoomika

GuessIT (GUESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GuessIT (GUESS) kohta Kui palju on GuessIT (GUESS) tänapäeval väärt? Reaalajas GUESS hind USD on 0.00001426 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUESS/USD hind? $ 0.00001426 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUESS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GuessIT turukapitalisatsioon? GUESS turukapitalisatsioon on $ 14.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUESS ringlev varu? GUESS ringlev varu on 999.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUESS (ATH) hind? GUESS saavutab ATH hinna summas 0.00880544 USD . Mis oli kõigi aegade GUESS madalaim (ATL) hind? GUESS nägi ATL hinda summas 0.00001203 USD . Milline on GUESS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUESS kauplemismaht on -- USD . Kas GUESS sel aastal kõrgemale ka suundub? GUESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUESS hinna ennustust

GuessIT (GUESS) Olulised valdkonna uudised