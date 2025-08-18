Rohkem infot GUESS

GUESS Hinnainfo

GUESS Ametlik veebisait

GUESS Tokenoomika

GUESS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GuessIT logo

GuessIT hind (GUESS)

Loendis mitteolevad

1 GUESS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GuessIT (GUESS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:49 (UTC+8)

GuessIT (GUESS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00880544
$ 0.00880544$ 0.00880544

$ 0.00001203
$ 0.00001203$ 0.00001203

--

--

0.00%

0.00%

GuessIT (GUESS) reaalajas hind on $0.00001426. Viimase 24 tunni jooksul GUESS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00880544 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001203.

Lüliajalise tootluse osas on GUESS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GuessIT (GUESS) – turuteave

$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K

--
----

$ 14.26K
$ 14.26K$ 14.26K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,038.601828
999,847,038.601828 999,847,038.601828

GuessIT praegune turukapitalisatsioon on $ 14.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUESS ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999847038.601828. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.26K.

GuessIT (GUESS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GuessIT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GuessIT ja USD hinnamuutus $ -0.0000004555.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GuessIT ja USD hinnamuutus $ +0.0000020409.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GuessIT ja USD hinnamuutus $ -0.000000315822781058666.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000004555-3.19%
60 päeva$ +0.0000020409+14.31%
90 päeva$ -0.000000315822781058666-2.16%

Mis on GuessIT (GUESS)

GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GuessIT (GUESS) allikas

Ametlik veebisait

GuessIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on GuessIT (GUESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GuessIT (GUESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GuessIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GuessIT hinna ennustust kohe!

GUESS kohalike valuutade suhtes

GuessIT (GUESS) tokenoomika

GuessIT (GUESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GuessIT (GUESS) kohta

Kui palju on GuessIT (GUESS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUESS hind USD on 0.00001426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUESS/USD hind?
Praegune hind GUESS/USD on $ 0.00001426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GuessIT turukapitalisatsioon?
GUESS turukapitalisatsioon on $ 14.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUESS ringlev varu?
GUESS ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUESS (ATH) hind?
GUESS saavutab ATH hinna summas 0.00880544 USD.
Mis oli kõigi aegade GUESS madalaim (ATL) hind?
GUESS nägi ATL hinda summas 0.00001203 USD.
Milline on GUESS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUESS kauplemismaht on -- USD.
Kas GUESS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUESS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:49 (UTC+8)

GuessIT (GUESS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.