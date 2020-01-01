Guberto (GUBERTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Guberto (GUBERTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Guberto (GUBERTO) teave Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory. Ametlik veebisait: https://gu.exchange

Guberto (GUBERTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guberto (GUBERTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.96K $ 58.96K $ 58.96K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.96K $ 58.96K $ 58.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01280091 $ 0.01280091 $ 0.01280091 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00058816 $ 0.00058816 $ 0.00058816 Lisateave Guberto (GUBERTO) hinna kohta

Guberto (GUBERTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guberto (GUBERTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUBERTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUBERTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUBERTO tokeni tokenoomikat, avastage GUBERTO tokeni reaalajas hinda!

GUBERTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUBERTO võiks suunduda? Meie GUBERTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

