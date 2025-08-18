Rohkem infot GUBERTO

GUBERTO Hinnainfo

GUBERTO Ametlik veebisait

GUBERTO Tokenoomika

GUBERTO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Guberto logo

Guberto hind (GUBERTO)

Loendis mitteolevad

1 GUBERTO/USD reaalajas hind:

$0.00060367
$0.00060367$0.00060367
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Guberto (GUBERTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:58:57 (UTC+8)

Guberto (GUBERTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01280091
$ 0.01280091$ 0.01280091

$ 0
$ 0$ 0

+1.63%

-4.27%

+0.39%

+0.39%

Guberto (GUBERTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUBERTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUBERTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01280091 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUBERTO muutunud +1.63% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Guberto (GUBERTO) – turuteave

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

--
----

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Guberto praegune turukapitalisatsioon on $ 60.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUBERTO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.37K.

Guberto (GUBERTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Guberto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Guberto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Guberto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Guberto ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.27%
30 päeva$ 0+3.22%
60 päeva$ 0+60.66%
90 päeva$ 0--

Mis on Guberto (GUBERTO)

Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Guberto (GUBERTO) allikas

Ametlik veebisait

Guberto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Guberto (GUBERTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guberto (GUBERTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guberto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Guberto hinna ennustust kohe!

GUBERTO kohalike valuutade suhtes

Guberto (GUBERTO) tokenoomika

Guberto (GUBERTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUBERTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guberto (GUBERTO) kohta

Kui palju on Guberto (GUBERTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUBERTO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUBERTO/USD hind?
Praegune hind GUBERTO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Guberto turukapitalisatsioon?
GUBERTO turukapitalisatsioon on $ 60.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUBERTO ringlev varu?
GUBERTO ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUBERTO (ATH) hind?
GUBERTO saavutab ATH hinna summas 0.01280091 USD.
Mis oli kõigi aegade GUBERTO madalaim (ATL) hind?
GUBERTO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUBERTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUBERTO kauplemismaht on -- USD.
Kas GUBERTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUBERTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUBERTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:58:57 (UTC+8)

Guberto (GUBERTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.