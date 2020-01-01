Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Guardians Of The Spark (GOTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Ametlik veebisait: https://playgots.xyz/

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guardians Of The Spark (GOTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.28M $ 22.28M $ 22.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Kõigi aegade madalaim: $ 0.179176 $ 0.179176 $ 0.179176 Praegune hind: $ 0.185667 $ 0.185667 $ 0.185667 Lisateave Guardians Of The Spark (GOTS) hinna kohta

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOTS tokeni tokenoomikat, avastage GOTS tokeni reaalajas hinda!

GOTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOTS võiks suunduda? Meie GOTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOTS tokeni hinna ennustust kohe!

