Guardians Of The Spark logo

Guardians Of The Spark hind (GOTS)

Loendis mitteolevad

1 GOTS/USD reaalajas hind:

$0.184803
$0.184803
-7.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Guardians Of The Spark (GOTS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:23:33 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.184236
$ 0.184236
24 h madal
$ 0.199329
$ 0.199329
24 h kõrge

$ 0.184236
$ 0.184236

$ 0.199329
$ 0.199329

$ 0.52214
$ 0.52214

$ 0.184236
$ 0.184236

+0.00%

-6.35%

-7.29%

-7.29%

Guardians Of The Spark (GOTS) reaalajas hind on $0.186096. Viimase 24 tunni jooksul GOTS kaubeldud madalaim $ 0.184236 ja kõrgeim $ 0.199329 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.52214 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.184236.

Lüliajalise tootluse osas on GOTS muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -6.35% 24 tunni vältel -7.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Guardians Of The Spark (GOTS) – turuteave

$ 12.28M
$ 12.28M

--
--

$ 22.33M
$ 22.33M

66.00M
66.00M

120,000,000.0
120,000,000.0

Guardians Of The Spark praegune turukapitalisatsioon on $ 12.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOTS ringlev varu on 66.00M, mille koguvaru on 120000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.33M.

Guardians Of The Spark (GOTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Guardians Of The Spark ja USD hinnamuutus $ -0.0126231207797396.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Guardians Of The Spark ja USD hinnamuutus $ -0.0464664591.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Guardians Of The Spark ja USD hinnamuutus $ -0.0840547247.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Guardians Of The Spark ja USD hinnamuutus $ -0.16940853123236203.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0126231207797396-6.35%
30 päeva$ -0.0464664591-24.96%
60 päeva$ -0.0840547247-45.16%
90 päeva$ -0.16940853123236203-47.65%

Mis on Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Guardians Of The Spark hinna ennustus (USD)

Kui palju on Guardians Of The Spark (GOTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guardians Of The Spark (GOTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guardians Of The Spark nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guardians Of The Spark (GOTS) kohta

Kui palju on Guardians Of The Spark (GOTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOTS hind USD on 0.186096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOTS/USD hind?
Praegune hind GOTS/USD on $ 0.186096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Guardians Of The Spark turukapitalisatsioon?
GOTS turukapitalisatsioon on $ 12.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOTS ringlev varu?
GOTS ringlev varu on 66.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOTS (ATH) hind?
GOTS saavutab ATH hinna summas 0.52214 USD.
Mis oli kõigi aegade GOTS madalaim (ATL) hind?
GOTS nägi ATL hinda summas 0.184236 USD.
Milline on GOTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOTS kauplemismaht on -- USD.
Kas GOTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:23:33 (UTC+8)

Guardians Of The Spark (GOTS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.