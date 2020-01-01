Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Guanciale by Virtuals (GUAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Guanciale by Virtuals (GUAN) teave Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Ametlik veebisait: https://guanciale.ai Ostke GUAN kohe!

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Guanciale by Virtuals (GUAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 192.98K $ 192.98K $ 192.98K Koguvaru: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M Ringlev varu: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 192.98K $ 192.98K $ 192.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01775661 $ 0.01775661 $ 0.01775661 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019505 $ 0.00019505 $ 0.00019505 Lisateave Guanciale by Virtuals (GUAN) hinna kohta

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GUAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GUAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GUAN tokeni tokenoomikat, avastage GUAN tokeni reaalajas hinda!

GUAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GUAN võiks suunduda? Meie GUAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GUAN tokeni hinna ennustust kohe!

