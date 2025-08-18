Rohkem infot GUAC

Guacamole logo

Guacamole hind (GUAC)

Loendis mitteolevad

1 GUAC/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Guacamole (GUAC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Guacamole (GUAC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-0.11%

-8.84%

-8.84%

Guacamole (GUAC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUAC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUAC muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -8.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Guacamole (GUAC) – turuteave

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

98.27T
98.27T 98.27T

98,266,959,250,530.12
98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12

Guacamole praegune turukapitalisatsioon on $ 1.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUAC ringlev varu on 98.27T, mille koguvaru on 98266959250530.12. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.82M.

Guacamole (GUAC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Guacamole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Guacamole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Guacamole ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Guacamole ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.11%
30 päeva$ 0-37.18%
60 päeva$ 0-24.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Guacamole (GUAC)

GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Guacamole (GUAC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Guacamole hinna ennustus (USD)

Kui palju on Guacamole (GUAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Guacamole (GUAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Guacamole nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Guacamole hinna ennustust kohe!

GUAC kohalike valuutade suhtes

Guacamole (GUAC) tokenoomika

Guacamole (GUAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Guacamole (GUAC) kohta

Kui palju on Guacamole (GUAC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUAC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUAC/USD hind?
Praegune hind GUAC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Guacamole turukapitalisatsioon?
GUAC turukapitalisatsioon on $ 1.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUAC ringlev varu?
GUAC ringlev varu on 98.27T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUAC (ATH) hind?
GUAC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GUAC madalaim (ATL) hind?
GUAC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUAC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUAC kauplemismaht on -- USD.
Kas GUAC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUAC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:25:43 (UTC+8)

