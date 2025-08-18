Rohkem infot GUA

GUA hind (GUA)

--
----
-8.40%1D
GUA (GUA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00136494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUA muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -8.43% 24 tunni vältel -0.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

$ 201.91K
$ 201.91K$ 201.91K

$ 201.91K
$ 201.91K$ 201.91K

6.25B
6.25B 6.25B

6,247,359,701.791252
6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252

GUA praegune turukapitalisatsioon on $ 201.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUA ringlev varu on 6.25B, mille koguvaru on 6247359701.791252. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 201.91K.

Tänase päeva jooksul oli üksuse GUA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GUA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GUA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GUA ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-8.43%
30 päeva$ 0+14.21%
60 päeva$ 0+20.73%
90 päeva$ 0--

Mis on GUA (GUA)

GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on GUA (GUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GUA (GUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GUA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GUA hinna ennustust kohe!

GUA (GUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on GUA (GUA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUA/USD hind?
Praegune hind GUA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GUA turukapitalisatsioon?
GUA turukapitalisatsioon on $ 201.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUA ringlev varu?
GUA ringlev varu on 6.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUA (ATH) hind?
GUA saavutab ATH hinna summas 0.00136494 USD.
Mis oli kõigi aegade GUA madalaim (ATL) hind?
GUA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUA kauplemismaht on -- USD.
Kas GUA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.