GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GUA (GUA) allikas Ametlik veebisait

GUA (GUA) tokenoomika

GUA (GUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GUA (GUA) kohta Kui palju on GUA (GUA) tänapäeval väärt? Reaalajas GUA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GUA turukapitalisatsioon? GUA turukapitalisatsioon on $ 201.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUA ringlev varu? GUA ringlev varu on 6.25B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUA (ATH) hind? GUA saavutab ATH hinna summas 0.00136494 USD . Mis oli kõigi aegade GUA madalaim (ATL) hind? GUA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GUA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUA kauplemismaht on -- USD . Kas GUA sel aastal kõrgemale ka suundub? GUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUA hinna ennustust

