gSNAKE (GSNAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gSNAKE (GSNAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gSNAKE (GSNAKE) teave Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Ametlik veebisait: https://snake.finance Valge raamat: https://docs.snake.finance Ostke GSNAKE kohe!

gSNAKE (GSNAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gSNAKE (GSNAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 358.22K $ 358.22K $ 358.22K Koguvaru: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Ringlev varu: $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 Kõigi aegade madalaim: $ 16.95 $ 16.95 $ 16.95 Praegune hind: $ 21.51 $ 21.51 $ 21.51 Lisateave gSNAKE (GSNAKE) hinna kohta

gSNAKE (GSNAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gSNAKE (GSNAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GSNAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GSNAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GSNAKE tokeni tokenoomikat, avastage GSNAKE tokeni reaalajas hinda!

GSNAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GSNAKE võiks suunduda? Meie GSNAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GSNAKE tokeni hinna ennustust kohe!

