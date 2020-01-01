Grumpie (GRUMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grumpie (GRUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grumpie (GRUMP) teave This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted. Ametlik veebisait: https://www.grumpiesol.com Ostke GRUMP kohe!

Grumpie (GRUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grumpie (GRUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Koguvaru: $ 569.61M $ 569.61M $ 569.61M Ringlev varu: $ 569.61M $ 569.61M $ 569.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00026391 $ 0.00026391 $ 0.00026391 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001474 $ 0.00001474 $ 0.00001474 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Grumpie (GRUMP) hinna kohta

Grumpie (GRUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grumpie (GRUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRUMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRUMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRUMP tokeni tokenoomikat, avastage GRUMP tokeni reaalajas hinda!

GRUMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRUMP võiks suunduda? Meie GRUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRUMP tokeni hinna ennustust kohe!

