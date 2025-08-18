Rohkem infot GRUMP

GRUMP Hinnainfo

GRUMP Ametlik veebisait

GRUMP Tokenoomika

GRUMP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Grumpie logo

Grumpie hind (GRUMP)

Loendis mitteolevad

1 GRUMP/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Grumpie (GRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:36 (UTC+8)

Grumpie (GRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.40%

+18.40%

Grumpie (GRUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GRUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRUMP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +18.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grumpie (GRUMP) – turuteave

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

569.61M
569.61M 569.61M

569,608,429.76
569,608,429.76 569,608,429.76

Grumpie praegune turukapitalisatsioon on $ 14.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRUMP ringlev varu on 569.61M, mille koguvaru on 569608429.76. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.72K.

Grumpie (GRUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Grumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grumpie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grumpie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+14.67%
60 päeva$ 0+29.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Grumpie (GRUMP)

This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Grumpie (GRUMP) allikas

Ametlik veebisait

Grumpie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grumpie (GRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grumpie (GRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grumpie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grumpie hinna ennustust kohe!

GRUMP kohalike valuutade suhtes

Grumpie (GRUMP) tokenoomika

Grumpie (GRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grumpie (GRUMP) kohta

Kui palju on Grumpie (GRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRUMP/USD hind?
Praegune hind GRUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grumpie turukapitalisatsioon?
GRUMP turukapitalisatsioon on $ 14.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRUMP ringlev varu?
GRUMP ringlev varu on 569.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRUMP (ATH) hind?
GRUMP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GRUMP madalaim (ATL) hind?
GRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas GRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:40:36 (UTC+8)

Grumpie (GRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.