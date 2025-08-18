Mis on Grumpie (GRUMP)

This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.

Grumpie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grumpie (GRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grumpie (GRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grumpie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grumpie hinna ennustust kohe!

GRUMP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Grumpie (GRUMP) tokenoomika

Grumpie (GRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grumpie (GRUMP) kohta Kui palju on Grumpie (GRUMP) tänapäeval väärt? Reaalajas GRUMP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRUMP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRUMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grumpie turukapitalisatsioon? GRUMP turukapitalisatsioon on $ 14.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRUMP ringlev varu? GRUMP ringlev varu on 569.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRUMP (ATH) hind? GRUMP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GRUMP madalaim (ATL) hind? GRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRUMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRUMP kauplemismaht on -- USD . Kas GRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub? GRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRUMP hinna ennustust

