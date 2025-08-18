Rohkem infot GRUG

GRUG logo

GRUG hind (GRUG)

Loendis mitteolevad

1 GRUG/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
GRUG (GRUG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:58:50 (UTC+8)

GRUG (GRUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022963
$ 0.0022963$ 0.0022963

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.28%

-15.98%

-15.98%

GRUG (GRUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GRUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0022963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel -15.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GRUG (GRUG) – turuteave

$ 28.55K
$ 28.55K$ 28.55K

--
----

$ 28.55K
$ 28.55K$ 28.55K

969.99M
969.99M 969.99M

969,988,807.0
969,988,807.0 969,988,807.0

GRUG praegune turukapitalisatsioon on $ 28.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRUG ringlev varu on 969.99M, mille koguvaru on 969988807.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.55K.

GRUG (GRUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GRUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GRUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GRUG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GRUG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.28%
30 päeva$ 0+10.05%
60 päeva$ 0-7.55%
90 päeva$ 0--

Mis on GRUG (GRUG)

me tribe better den u tribe

Üksuse GRUG (GRUG) allikas

Ametlik veebisait

GRUG hinna ennustus (USD)

Kui palju on GRUG (GRUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRUG (GRUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRUG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GRUG hinna ennustust kohe!

GRUG kohalike valuutade suhtes

GRUG (GRUG) tokenoomika

GRUG (GRUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GRUG (GRUG) kohta

Kui palju on GRUG (GRUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRUG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRUG/USD hind?
Praegune hind GRUG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GRUG turukapitalisatsioon?
GRUG turukapitalisatsioon on $ 28.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRUG ringlev varu?
GRUG ringlev varu on 969.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRUG (ATH) hind?
GRUG saavutab ATH hinna summas 0.0022963 USD.
Mis oli kõigi aegade GRUG madalaim (ATL) hind?
GRUG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRUG kauplemismaht on -- USD.
Kas GRUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRUG hinna ennustust.
GRUG (GRUG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

