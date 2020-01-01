Grrr (GRRR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grrr (GRRR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grrr (GRRR) teave $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Ametlik veebisait: https://grrr.meme Ostke GRRR kohe!

Grrr (GRRR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grrr (GRRR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Koguvaru: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M Ringlev varu: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00124817 $ 0.00124817 $ 0.00124817 Lisateave Grrr (GRRR) hinna kohta

Grrr (GRRR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grrr (GRRR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRRR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRRR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRRR tokeni tokenoomikat, avastage GRRR tokeni reaalajas hinda!

GRRR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRRR võiks suunduda? Meie GRRR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRRR tokeni hinna ennustust kohe!

