Grrr logo

Grrr hind (GRRR)

Loendis mitteolevad

1 GRRR/USD reaalajas hind:

$0.00110852
$0.00110852
-7.70%1D
USD
Grrr (GRRR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:35:24 (UTC+8)

Grrr (GRRR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010869
$ 0.0010869
24 h madal
$ 0.001252
$ 0.001252
24 h kõrge

$ 0.0010869
$ 0.0010869

$ 0.001252
$ 0.001252

$ 0.00490953
$ 0.00490953

$ 0.00062063
$ 0.00062063

+1.21%

-5.96%

-32.84%

-32.84%

Grrr (GRRR) reaalajas hind on $0.00111484. Viimase 24 tunni jooksul GRRR kaubeldud madalaim $ 0.0010869 ja kõrgeim $ 0.001252 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRRRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00490953 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00062063.

Lüliajalise tootluse osas on GRRR muutunud +1.21% viimase tunni jooksul, -5.96% 24 tunni vältel -32.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grrr (GRRR) – turuteave

$ 1.10M
$ 1.10M

--
--

$ 1.10M
$ 1.10M

997.93M
997.93M

997,925,523.46309
997,925,523.46309

Grrr praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRRR ringlev varu on 997.93M, mille koguvaru on 997925523.46309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

Grrr (GRRR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Grrr ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grrr ja USD hinnamuutus $ -0.0001655248.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grrr ja USD hinnamuutus $ -0.0003505029.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grrr ja USD hinnamuutus $ -0.000534800460062707.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.96%
30 päeva$ -0.0001655248-14.84%
60 päeva$ -0.0003505029-31.43%
90 päeva$ -0.000534800460062707-32.41%

Mis on Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

Üksuse Grrr (GRRR) allikas

Ametlik veebisait

Grrr hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grrr (GRRR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grrr (GRRR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grrr nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grrr hinna ennustust kohe!

GRRR kohalike valuutade suhtes

Grrr (GRRR) tokenoomika

Grrr (GRRR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRRR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grrr (GRRR) kohta

Kui palju on Grrr (GRRR) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRRR hind USD on 0.00111484 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRRR/USD hind?
Praegune hind GRRR/USD on $ 0.00111484. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grrr turukapitalisatsioon?
GRRR turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRRR ringlev varu?
GRRR ringlev varu on 997.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRRR (ATH) hind?
GRRR saavutab ATH hinna summas 0.00490953 USD.
Mis oli kõigi aegade GRRR madalaim (ATL) hind?
GRRR nägi ATL hinda summas 0.00062063 USD.
Milline on GRRR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRRR kauplemismaht on -- USD.
Kas GRRR sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRRR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRRR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:35:24 (UTC+8)

