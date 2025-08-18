Mis on Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

Grrr (GRRR) tokenoomika

Grrr (GRRR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRRR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grrr (GRRR) kohta Kui palju on Grrr (GRRR) tänapäeval väärt? Reaalajas GRRR hind USD on 0.00111484 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRRR/USD hind? $ 0.00111484 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRRR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grrr turukapitalisatsioon? GRRR turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRRR ringlev varu? GRRR ringlev varu on 997.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRRR (ATH) hind? GRRR saavutab ATH hinna summas 0.00490953 USD . Mis oli kõigi aegade GRRR madalaim (ATL) hind? GRRR nägi ATL hinda summas 0.00062063 USD . Milline on GRRR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRRR kauplemismaht on -- USD . Kas GRRR sel aastal kõrgemale ka suundub? GRRR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRRR hinna ennustust

