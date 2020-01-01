GroveCoin (GRV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GroveCoin (GRV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GroveCoin (GRV) teave Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Ametlik veebisait: https://www.grovetoken.com/ Ostke GRV kohe!

GroveCoin (GRV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GroveCoin (GRV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 420.91K $ 420.91K $ 420.91K Koguvaru: $ 79.20M $ 79.20M $ 79.20M Ringlev varu: $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 447.76K $ 447.76K $ 447.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00565277 $ 0.00565277 $ 0.00565277 Lisateave GroveCoin (GRV) hinna kohta

GroveCoin (GRV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GroveCoin (GRV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRV tokeni tokenoomikat, avastage GRV tokeni reaalajas hinda!

GRV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRV võiks suunduda? Meie GRV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRV tokeni hinna ennustust kohe!

