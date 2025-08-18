Rohkem infot GRV

GroveCoin logo

GroveCoin hind (GRV)

Loendis mitteolevad

1 GRV/USD reaalajas hind:

$0.00532115
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GroveCoin (GRV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:58:32 (UTC+8)

GroveCoin (GRV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0052771
24 h madal
$ 0.00572417
24 h kõrge

$ 0.0052771
$ 0.00572417
$ 1.63
$ 0
+0.67%

-1.66%

+0.04%

+0.04%

GroveCoin (GRV) reaalajas hind on $0.00532115. Viimase 24 tunni jooksul GRV kaubeldud madalaim $ 0.0052771 ja kõrgeim $ 0.00572417 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRV muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GroveCoin (GRV) – turuteave

$ 396.16K
--
$ 421.44K
74.45M
79,200,835.4110327
GroveCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 396.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRV ringlev varu on 74.45M, mille koguvaru on 79200835.4110327. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.44K.

GroveCoin (GRV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GroveCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GroveCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0019852625.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GroveCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0029186002.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GroveCoin ja USD hinnamuutus $ +0.00110082835716727.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.66%
30 päeva$ +0.0019852625+37.31%
60 päeva$ +0.0029186002+54.85%
90 päeva$ +0.00110082835716727+26.08%

Mis on GroveCoin (GRV)

Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GroveCoin (GRV) allikas

Ametlik veebisait

GroveCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on GroveCoin (GRV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GroveCoin (GRV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GroveCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GroveCoin hinna ennustust kohe!

GRV kohalike valuutade suhtes

GroveCoin (GRV) tokenoomika

GroveCoin (GRV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GroveCoin (GRV) kohta

Kui palju on GroveCoin (GRV) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRV hind USD on 0.00532115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRV/USD hind?
Praegune hind GRV/USD on $ 0.00532115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GroveCoin turukapitalisatsioon?
GRV turukapitalisatsioon on $ 396.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRV ringlev varu?
GRV ringlev varu on 74.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRV (ATH) hind?
GRV saavutab ATH hinna summas 1.63 USD.
Mis oli kõigi aegade GRV madalaim (ATL) hind?
GRV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRV kauplemismaht on -- USD.
Kas GRV sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.