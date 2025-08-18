Rohkem infot GROKINU

Grok Inu logo

Grok Inu hind (GROKINU)

Loendis mitteolevad

1 GROKINU/USD reaalajas hind:

--
----
-3.40%1D
mexc
USD
Grok Inu (GROKINU) reaalajas hinnagraafik
Grok Inu (GROKINU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-3.47%

+2.50%

+2.50%

Grok Inu (GROKINU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GROKINU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GROKINUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GROKINU muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -3.47% 24 tunni vältel +2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Grok Inu (GROKINU) – turuteave

$ 133.21K
$ 133.21K$ 133.21K

--
----

$ 133.21K
$ 133.21K$ 133.21K

416,682.20T
416,682.20T 416,682.20T

4.1668219928336083e+17
4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17

Grok Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 133.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GROKINU ringlev varu on 416,682.20T, mille koguvaru on 4.1668219928336083e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.21K.

Grok Inu (GROKINU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Grok Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grok Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grok Inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grok Inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.47%
30 päeva$ 0+12.85%
60 päeva$ 0+23.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Grok Inu (GROKINU)

Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Grok Inu (GROKINU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Grok Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Grok Inu (GROKINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Grok Inu (GROKINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Grok Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Grok Inu hinna ennustust kohe!

GROKINU kohalike valuutade suhtes

Grok Inu (GROKINU) tokenoomika

Grok Inu (GROKINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GROKINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grok Inu (GROKINU) kohta

Kui palju on Grok Inu (GROKINU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GROKINU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GROKINU/USD hind?
Praegune hind GROKINU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Grok Inu turukapitalisatsioon?
GROKINU turukapitalisatsioon on $ 133.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GROKINU ringlev varu?
GROKINU ringlev varu on 416,682.20T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GROKINU (ATH) hind?
GROKINU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GROKINU madalaim (ATL) hind?
GROKINU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GROKINU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GROKINU kauplemismaht on -- USD.
Kas GROKINU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GROKINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GROKINU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.