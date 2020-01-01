Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Groggo By Matt Furie (GROGGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) teave Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Ametlik veebisait: https://groggocoin.vip/ Ostke GROGGO kohe!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Groggo By Matt Furie (GROGGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 198.25K $ 198.25K $ 198.25K Koguvaru: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Ringlev varu: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 198.25K $ 198.25K $ 198.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053161 $ 0.00053161 $ 0.00053161 Lisateave Groggo By Matt Furie (GROGGO) hinna kohta

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GROGGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GROGGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GROGGO tokeni tokenoomikat, avastage GROGGO tokeni reaalajas hinda!

