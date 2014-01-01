Groestlcoin (GRS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Groestlcoin (GRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Groestlcoin (GRS) teave What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network. Ametlik veebisait: http://www.groestlcoin.com/ Ostke GRS kohe!

Groestlcoin (GRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Groestlcoin (GRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M Koguvaru: $ 88.22M $ 88.22M $ 88.22M Ringlev varu: $ 88.22M $ 88.22M $ 88.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.295081 $ 0.295081 $ 0.295081 Lisateave Groestlcoin (GRS) hinna kohta

Groestlcoin (GRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Groestlcoin (GRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRS tokeni tokenoomikat, avastage GRS tokeni reaalajas hinda!

GRS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRS võiks suunduda? Meie GRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

