Mis on Groestlcoin (GRS)

What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network.

Groestlcoin (GRS) Ametlik veebisait

Groestlcoin hinna ennustus (USD)

GRS kohalike valuutade suhtes

Groestlcoin (GRS) tokenoomika

Groestlcoin (GRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Groestlcoin (GRS) kohta Kui palju on Groestlcoin (GRS) tänapäeval väärt? Reaalajas GRS hind USD on 0.307283 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRS/USD hind? $ 0.307283 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Groestlcoin turukapitalisatsioon? GRS turukapitalisatsioon on $ 27.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRS ringlev varu? GRS ringlev varu on 88.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRS (ATH) hind? GRS saavutab ATH hinna summas 2.74 USD . Mis oli kõigi aegade GRS madalaim (ATL) hind? GRS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRS kauplemismaht on -- USD . Kas GRS sel aastal kõrgemale ka suundub? GRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRS hinna ennustust

Groestlcoin (GRS) Olulised valdkonna uudised