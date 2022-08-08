Grizzly Honey (GHNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Grizzly Honey (GHNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Grizzly Honey (GHNY) teave Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Ametlik veebisait: https://www.grizzly.fi Ostke GHNY kohe!

Grizzly Honey (GHNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Grizzly Honey (GHNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.31K $ 42.31K $ 42.31K Koguvaru: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ringlev varu: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.31K $ 42.31K $ 42.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Praegune hind: $ 0.02859217 $ 0.02859217 $ 0.02859217 Lisateave Grizzly Honey (GHNY) hinna kohta

Grizzly Honey (GHNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Grizzly Honey (GHNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHNY tokeni tokenoomikat, avastage GHNY tokeni reaalajas hinda!

