Mis on Grizzly Honey (GHNY)

Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.

Üksuse Grizzly Honey (GHNY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Grizzly Honey (GHNY) kohta Kui palju on Grizzly Honey (GHNY) tänapäeval väärt? Reaalajas GHNY hind USD on 0.02829248 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GHNY/USD hind? $ 0.02829248 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GHNY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Grizzly Honey turukapitalisatsioon? GHNY turukapitalisatsioon on $ 41.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GHNY ringlev varu? GHNY ringlev varu on 1.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHNY (ATH) hind? GHNY saavutab ATH hinna summas 91.71 USD . Mis oli kõigi aegade GHNY madalaim (ATL) hind? GHNY nägi ATL hinda summas 0.01863912 USD . Milline on GHNY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GHNY kauplemismaht on -- USD . Kas GHNY sel aastal kõrgemale ka suundub? GHNY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHNY hinna ennustust

