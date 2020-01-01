gringo (GRINGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gringo (GRINGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gringo (GRINGO) teave This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️ Ametlik veebisait: https://solgringo.com/ Ostke GRINGO kohe!

gringo (GRINGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gringo (GRINGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.86K $ 39.86K $ 39.86K Koguvaru: $ 945.63M $ 945.63M $ 945.63M Ringlev varu: $ 945.63M $ 945.63M $ 945.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.86K $ 39.86K $ 39.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0023654 $ 0.0023654 $ 0.0023654 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave gringo (GRINGO) hinna kohta

gringo (GRINGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gringo (GRINGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRINGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRINGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRINGO tokeni tokenoomikat, avastage GRINGO tokeni reaalajas hinda!

GRINGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRINGO võiks suunduda? Meie GRINGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRINGO tokeni hinna ennustust kohe!

